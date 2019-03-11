Стало відомо про роль слідчих органів у схемах з оборонкою, - розслідування

Вийшли нові частини розслідування про розкрадання в оборонному комплексі

Следственные органы были проинформированы о хищениях в оборонке и закрывали дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Bihus.info".

Почти все правоохранительные органы, как утверждают авторы расследования, знали об указанных схемах. Как отмечается, все силовые структуры заводили уголовные дела.

Так,согласно данным расследования, налоговая, Нацполиция, СБУ, военная прокуратура, НАБУ "начинали, но или прятали, или спускали расследование на тормоза", а сами расследования пропадали не бесплатно.

Авторы расследования утверждают, что правоохранители расследовали деятельность фирмы "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в сделках.

Согласно перепискам, которые продемонстрировали журналисты в расследовании, предприниматели часто давали взятки правоохранителям. В основном, речь шла о 10-20 тысяч долларов за раз.

Отмечается также, что об указанном так называемом бизнесе на оборонке также знали в НАБУ. Так, в 2016 году НАБУ в рамках расследования другого производства внесло "Оптимумспецдеталь" в перечень фиктивных фирм.

Кроме того, журналисты отмечают, что еще одним звеном сделок виступил бывший тайный агент НАБУ - Евгений Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info" о фактах хищения в оборонке.

РБК-Украина писало, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.