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Зеленський натякнув деяким учасникам делегації в Лугано на повернення в Україну

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Понеділок 04 липня 2022 15:58
Зеленський натякнув деяким учасникам делегації в Лугано на повернення в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський натякнув деяким учасникам української делегації на конференції в Лугано на повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу на конференції з відновлення України в Facebook.

"Я дуже дякую вам за увагу, я запрошую вас усіх до нашої держави, щоб працювати разом. Разом з нами. На самому початку пан президент (Швейцарії Іньяціо, - ред.) сказав, що побачив тут велику, досить велику делегацію. Я також був здивований, що делегація велика", - заявив він.

Президент підкреслив, що деяких членів української делегації він не бачив усі місяці війни.

"Я б хотів запросити деяких людей, яких побачив через екран, я їх не бачив всі ці місяці війни, я б їх теж хотів запросити в Україну. Тому, що у нас відновлення України, відновлення нашої держави. Я просто хотів би це нагадати. Тому, що війна в Україні, там, де ці люди працюють", - підкреслив він.

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