Microsoft представила платформу віртуальної і додаткової реальності

Microsoft представила платформу для взаємодії людей в доповненій або віртуальній реальності Mesh. Новий продукт компанія показала в рамках конференції Ignite.

Про це повідомляється на сайті Microsoft .

Платформа дозволить користувачам створювати віртуальні аватари, а згодом - використовувати фотореалістичні голограми, очікують в компанії. Колеги, що знаходяться далеко один від одного, з допомогою Mesh зможуть проводити у віртуальній реальності наради.

Дизайнери або інженери отримають можливість працювати у віртуальному просторі над 3D-моделями чого завгодно - від велосипедів до елітних меблів, двигунів літаків або нових спортивних стадіонів, зазначили в Microsoft.

Крім того, віртуальну платформу можна буде використовувати і для навчання: за допомогою неї учні дізнаватимуться про електромобілі або анатомію людини, у формі аватарів розбираючи віртуальний двигун або вивчаючи, що знаходиться під віртуальними м'язами.

Платформа Mesh буде доступна на різних пристроях, в тому числі на HoloLens 2 від Microsot, а також на більшості гарнітур віртуальної реальності, планшетах, смартфонах і ПК.