ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Microsoft представила платформу віртуальної і додаткової реальності

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 06:14
Microsoft представила платформу віртуальної і додаткової реальності Скріншот програми Mesh (microsoft.com)
Автор: Артур Родивилов

Microsoft представила платформу для взаємодії людей в доповненій або віртуальній реальності Mesh. Новий продукт компанія показала в рамках конференції Ignite.

Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Платформа дозволить користувачам створювати віртуальні аватари, а згодом - використовувати фотореалістичні голограми, очікують в компанії. Колеги, що знаходяться далеко один від одного, з допомогою Mesh зможуть проводити у віртуальній реальності наради.

Дизайнери або інженери отримають можливість працювати у віртуальному просторі над 3D-моделями чого завгодно - від велосипедів до елітних меблів, двигунів літаків або нових спортивних стадіонів, зазначили в Microsoft.

Крім того, віртуальну платформу можна буде використовувати і для навчання: за допомогою неї учні дізнаватимуться про електромобілі або анатомію людини, у формі аватарів розбираючи віртуальний двигун або вивчаючи, що знаходиться під віртуальними м'язами.

Платформа Mesh буде доступна на різних пристроях, в тому числі на HoloLens 2 від Microsot, а також на більшості гарнітур віртуальної реальності, планшетах, смартфонах і ПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft припинила підтримку Windows 7. Операційна система продовжить працювати на комп'ютерах, але в той же час Microsoft закликає користувачів перейти на більш нову Windows 10.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Microsoft IT
NEWS
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді