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Стало відомо, хто представить Францію на саміті Кримської платформи

Автор: РБК-Україна

Франція відправить на саміт Кримської платформи до Києва свого міністра закордонних справ Жан-Ів Ле Дріана. Він також візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Франції Етьєна де Понсена tsn.ua.

За його словами, Париж підтримує ідею платформи з метою повернути питання Криму на міжнародний порядок денний.

"І скажемо це ще раз, що Крим не є частиною нормандського формату і мінського процесу. Тому, так, ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України", - сказав Де Понсен.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

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ФранціяКримСаміт