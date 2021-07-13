Стало известно, кто представит Францию на саммите Крымской платформы

Франция отправит на саммит Крымской платформы в Киев своего министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана. Он также примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Франции Этьена де Понсена tsn.ua.
По его словам, Париж поддерживает идею платформы с целью вернуть вопрос Крыма на международную повестку.
"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.