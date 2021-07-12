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Зеленський запросив Санду на саміт Кримської платформи і День Незалежності

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Понеділок 12 липня 2021 19:14
Зеленський запросив Санду на саміт Кримської платформи і День Незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду. В ході бесіди Зеленський привітав молдовську колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин у всіх напрямках.

При цьому український президент висловив переконання, що Україна і Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема, в контексті діяльності "асоційованого тріо" за участю України, Молдови та Грузії.

Крім того, Зеленський підтвердив запрошення Майї Санду взяти участь у саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

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Володимир Зеленський Молдова Мая Санду
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