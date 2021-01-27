Стало відомо про спроби зірвати збори акціонерів "Мотор Січі" 31 січня

Фото: "Мотор Січ" (facebook.com)

За кілька ять днів до проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" в Господарський суд Запорізької області заспамили позовами-клонами. Всі вони покликані заблокувати проведення зборів акціонерів.

Про це повідомили адвокати компаній-акціонерів підприємства.

Наголошується, що серед заявників - діючі керівники "Мотор Січі", її підрозділів і їх родичі. Зокрема, за 26 січня між суддями запорізького обласного госпсуду були розподілені сім ідентичних позовів від представників менеджменту екс-власника "Мотор Січ".

Кожен з позовів супроводжується заявою про вжиття заходів забезпечення, а в якості третіх сторін у позовах вказані компанії Skyrizon Aircraft Holdings і МС-4 - які протягом майже п'яти років є власниками контрольного пакета акцій компанії, але не можуть отримати доступу до управління нею.

Наприклад, один з позовів подано Федором Мірошниченком - з архіву заводської газети "Мотор Січ" можна дізнатися, що станом на 2009 рік він є старшим майстром дільниці цеху заводу. Інший позивач - Коцюба Олена Вікторівна - очевидно, пов'язана з Коцюбою Віктором Юрійович, чинним членом наглядової ради. Петро Сисоєнко - начальник цеху №8 на "Мотор Січ" - також ініціював позов до акціонерів компанії Skyrizon Aircraft Holdings і МС-4, і вимагає застосування заходів забезпечення. Ще один позивач - Лілія Леміш - співробітник заводу з таким ім'ям фігурувала в публікаціях про культурні заходи в заводському Будинку культури "Мотор Січ". Також у переліку авторів позовів до нових акціонерів є ім'я Полив'яний Олександр Миколайович - чинний голова ревізійної комісії "Мотор Січ", заступник начальника фінансово-економічного управління підприємства.

Діючі керівники ПАТ "Мотор Січ" та органів корпоративного управління компанією, як відомо, втратили свої повноваження відповідно до закону та статуту компанії близько року тому - у березні 2020 року.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько заявляв, що протиправні дії нинішнього менеджменту підприємства проти нових акціонерів "Мотор Січ" - один з найгучніших рейдерських захоплень останніх років, і саме грубе порушення прав акціонерів за всю історію України.

Запорізький адвокат і правозахисник Станіслав Гришин висловив надію, що судді Госпсуду Запорізької області не підуть на відверте порушення закону.

Паралельно з цим, громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації і протидії корупції" відкрито звернулася до голови Господарського суду Запорізької області Михайлу Мірошниченку. Громадські діячі закликали суд "негайно організувати загальні збори суддів Господарського суду Запорізької області, звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення".

Вони також вважають важливим надати акціонерам можливість виявити свою волю - провести загальні збори акціонерів і проголосувати з питань порядку денного. А після зборів, якщо будуть порушені права акціонерів - суд зможе на законних підставах скасувати рішення зборів.

Тим часом як раніше писало РБК-Украина, китайські акціонери "Мотор Січ" вже звернулися в міжнародний арбітраж, де вимагають компенсувати їх збитки в розмірі $ 3,5 млрд.

Законодавство КНР також дозволяє китайським компаніям звертатися в суди у себе і вимагати компенсації шкоди, завданої протиправними діями представників будь-якої з країн світу. Фактично, мова може йти про міжнародне переслідування і блокування активів для забезпечення позовів про компенсації.