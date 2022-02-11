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Стало відомо, хто загинув у ДТП за участі кортежу Ярославського

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Харківська область, П'ятниця 11 лютого 2022 13:12
Стало відомо, хто загинув у ДТП за участі кортежу Ярославського Фото: загиблим у ДТП з кортежем Ярославського виявився 36-річний чоловік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці встановили особу, яка загинула внаслідок ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Ним виявився 36-річний чоловік, мешканець Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Встановлено особу загиблого в ДТП. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину відносно чоловіка, який заявив про свою причетність до ДТП.

Наразі досудове розслідування проводиться за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося про те, що трасі Київ-Харків-Довжанський машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

Після чого стало відомо, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Згодом правоохоронці провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського - у будинку та готелі бізнесмена.

Разом з тим, ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена.

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Олександр Ярославський ДТП
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