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Стало известно, кто погиб в ДТП с участием кортежа Ярославского

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Харьковская область, Пятница 11 февраля 2022 13:12
Стало известно, кто погиб в ДТП с участием кортежа Ярославского Фото: погибшим в ДТП с кортежем Ярославского оказался 36-летний мужчина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители установили личность погибшего в результате ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний мужчина, житель Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Установлено личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, заявившего о своей причастности к ДТП.

В настоящее время досудебное расследование проводится по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 февраля сообщалось о том, что трассе Киев-Харьков-Довжанский машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.

После чего стало известно, что якобы с повинной пришел водитель, работающий у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызвать бизнесмена на допрос.

Впоследствии правоохранители провели серию обысков в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского - в доме и гостинице бизнесмена.

Вместе с тем, ДБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена.

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