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Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину ще на тиждень

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 15:38
Київ може залишитися в "зеленій" зоні карантину ще на тиждень
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Поточна ситуація дозволяє залишатися столиці в "зеленій" зоні

За попередніми даними, після наступного перегляду епідеміологічної ситуації карантин у Києві продовжить відповідати нормам "зеленої" зони. Перегляд буде 7 серпня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

"Поки що ситуація така, що в межах показників очікується, що Київ залишиться в "зеленій" зоні. Точно будемо знати в п'ятницю", - сказав Рубан.

Нагадаємо, згідно з новими правилами адаптивного карантину, в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу міста, райони і області ділять на чотири карантинні зони, а перегляд відбувається щоп'ятниці.

Незважаючи на спалахи коронавірусу, Київ з самого початку віднесли до "зеленої" зони, оскільки за методикою розрахунку не враховуються осередкові випадки, такі як в гуртожитках та інших установах.

У Міністерстві охорони здоров'я вже роз'яснили, що з "червоної" зони можна вийти, якщо відповідати протягом трьох днів поспіль вимогам національних показників.

"Для того, щоб область дотримувалася цих показників, треба виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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