Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

5 вересня буде оголошено ім'я наступного голови Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Співголова консерваторів Ендрю Стефенсон розповів, що переможець битви за корону Консервативної партії буде представлений на церемонії о 12:30 за два тижні.
У листі депутатам-консерваторам та колегам, який має назву "Оголошення керівництва: домовленості", Стефенсон закликав їх заздалегідь подати заявку на квитки на захід у понеділок, 5 вересня.
"Я радий підтвердити, що результат буде оголошено о 12:30 у понеділок, 5 вересня 2022 року, у центральній Вестмінстерській залі, при цьому учасники мають зайняти свої місця о 12:15", - написав Стівенсон.
Коронація нового лідера відбудеться у день, коли депутати повернуться до Палати громад після літніх канікул.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди у сексуальних домаганнях до двох чоловіків.
Члени уряду Джонсона почали подавати у відставку, а депутати правлячої партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри.
Через певний час стали відомі імена кандидатів на посаду прем’єра Британії.
До фіналу змогла дійти міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас, яка на 22 відсотки випереджає міністра фінансів Ріші Сунака.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.