RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

Фото: Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

5 вересня буде оголошено ім'я наступного голови Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Співголова консерваторів Ендрю Стефенсон розповів, що переможець битви за корону Консервативної партії буде представлений ​​на церемонії о 12:30 за два тижні.

У листі депутатам-консерваторам та колегам, який має назву "Оголошення керівництва: домовленості", Стефенсон закликав їх заздалегідь подати заявку на квитки на захід у понеділок, 5 вересня.

"Я радий підтвердити, що результат буде оголошено о 12:30 у понеділок, 5 вересня 2022 року, у центральній Вестмінстерській залі, при цьому учасники мають зайняти свої місця о 12:15", - написав Стівенсон.

Коронація нового лідера відбудеться у день, коли депутати повернуться до Палати громад після літніх канікул.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди у сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

Члени уряду Джонсона почали подавати у відставку, а депутати правлячої партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри.

Через певний час стали відомі імена кандидатів на посаду прем’єра Британії.

До фіналу змогла дійти міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас, яка на 22 відсотки випереджає міністра фінансів Ріші Сунака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія