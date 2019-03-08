Стало відомо, коли почнуть реставрувати Софійський собор

Фото: Євген Ніщук, міністр культури України

У соборі продовжиться комплекс ремонтних робіт з березня

У Софійському соборі реставраційні роботи згідно технологічних вимог розпочнуться з 18 березня поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства культури України.

Повідомляється, що у Софійському соборі до теперішнього часу збереглось сотні квадратних метрів унікальних фресок та мозаїк ХІ століття, що робить його однією з найунікальніших споруд Європи.

Так, у 2019 році на І ярусі в центральній частині Софійського собору передбачено встановлення риштування для здійснення інспектування мозаїк, фресок та олійного живопису з метою подальшої їх реставрації та розкриття. Також планується проведення модернізації системи мікроклімату Собору та реконструкція інженерних систем електроосвітлення, пожежної та охоронної сигналізації, встановлення системи відеоспостереження.

"В план робіт на поточний рік внесені роботи по археологічному дослідженню раніше виявлених історичних фрагментів внутрішнього оздоблення Собору з влаштуванням зондажів. Роботи будуть проводитись в теплу пору року згідно відповідних технологічних рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, заплановано встановлення системи контролю мікроклімату Софійського собору. Розроблено та планується до реалізації проект влаштування гідроізоляції цоколю, водовідведення та реставрації мощення навколо Собору.

"На сьогодні експлуатація пам’ятки здійснюється у складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційно-шумового навантаження, неконтрольованої сучасної забудови та небезпечної експлуатації сильно зношених інженерних мереж в місті-мегаполісі. Реставраційні роботи згідно технологічних вимог розпочнуться з 18 березня", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська греко-католицька церква (УГКЦ) ще не прийняла остаточне рішення щодо формату богослужіння в Софійському соборі 7 квітня 2019 року.