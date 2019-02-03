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Стало відомо де можуть зустрітися Трамп та Сі Цзіньпін

Новини » Політика    03.02.2019 - 08:48
Стало відомо де можуть зустрітися Трамп та Сі Цзіньпін
Фото: Трамп та Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Трамп хоче обговорити з Сі Цзіньпіном торгівельну угоду

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести зустріч у в'єтнамському Дананзі у період з 27 по 28 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомляється, на цьому тижні Трамп згадував про можливу зустріч з лідером КНР під час візиту китайської делегації у Вашингтон в рамках чергового раунду торгівельних консультацій.

За словами президента США, він розраховує провести декілька особистих зустрічей з Сі Цзіньпіном, щоб завершити переговори щодо торгівельної угоди.

Крім того, у п'ятницю, 1 лютого, під час виступу перед журналістами у Білому домі Трамп заявив, що не виключає можливу зустріч з лідером КНР до та після нового саміту США - КНДР.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що торгівельна угода з Китаєм не буде підписана, поки він не проведе зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня стартували торгові переговори представників США і Китаю.

Додамо, якщо торгівельні переговори між Пекіном і Вашингтоном не будуть завершені до 1 березня, то Сполучені Штати Америки підвищать мита на китайські товари.

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