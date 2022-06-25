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Стало відомо, куди відійшли українські війська з Сєвєродонецька

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Сєвєродонецьк, Субота 25 червня 2022 18:58
Стало відомо, куди відійшли українські війська з Сєвєродонецька Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (facebook com DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Сергей Новиков

Українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька (Луганська область) в напрямку Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для Reuters.

За його словами, українські сили продовжать оборону в районі Лисичанська, оскільки утримувати фронт у Сєвєродонецьку вже неможливо.

"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Росія застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим війська відійшли на височини в Лисичанську.

"Тому українські сили йдуть на більш високі землі для продовження оборонних операцій", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк.

Однак противнику не вдалося оточити українські сили, підрозділи відійшли на нові рубежі.

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Сєвєродонецьк Лисичанськ Війна Росії проти України
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