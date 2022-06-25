Стало відомо, куди відійшли українські війська з Сєвєродонецька
Українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька (Луганська область) в напрямку Лисичанська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для Reuters.
За його словами, українські сили продовжать оборону в районі Лисичанська, оскільки утримувати фронт у Сєвєродонецьку вже неможливо.
"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", - зазначив Буданов.
Він підкреслив, що Росія застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим війська відійшли на височини в Лисичанську.
"Тому українські сили йдуть на більш високі землі для продовження оборонних операцій", - пояснив Буданов.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк.
Однак противнику не вдалося оточити українські сили, підрозділи відійшли на нові рубежі.
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