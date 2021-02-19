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Данілов про "трубопровід Медведчука": скоро країна дізнається, хто його не помічав

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 21:29
Данілов про "трубопровід Медведчука": скоро країна дізнається, хто його не помічав Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов пообіцяв, що скоро буде розкрито більше інформації про нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок". Сьогодні РНБО доручила повернути його у державну власність.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як зазначив Данілов, нафтопродуктопровід існує з 1991 року, але "дивним способом" досі не став державним.

"Після 2015 року він дивним шляхом опиняється у власності іноземної компанії, яка має дивне походження. Але керують цією компанією громадяни України. Найближчим часом країна дізнається, хто в українського народу поцупив продуктопровід і хто не бачив цей комплекс на території України", - сказав він.

Секретар РНБО додав, що в ході слідчих дій щодо нафтопродуктопроводу "дуже багато речей стали явними".

"Дивно, коли такий об'єкт ніхто не помічає", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО в Офісі президента було ухвалено рішення про повернення нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" у державну власність.

Як відомо, продуктопровід експлуатує компанія "Прикарпатзахідтранс", якою володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Останнього пов'язують з оточенням Медведчука.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.


Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною


Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.


Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.


А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.

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