Рада планує проголосувати за закон про олігархів найближчими тижнями

Голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли народні депутати у першому читанні проголосують за запропонований президентом законопроект про олігархів . За його словами, голосування може відбутися найближчими тижнями.

Як зазначив Разумков, терміни розгляду цього законопроекту залежать від того, коли документ підготує профільний комітет.

"На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект в залі", - сказав він.

Разумков додав, що президентський законопроект і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.