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Рада планує проголосувати за закон про олігархів найближчими тижнями

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Київ, Неділя 20 червня 2021 09:37
Рада планує проголосувати за закон про олігархів найближчими тижнями Фото: Дмитро Разумков, спікер Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли народні депутати у першому читанні проголосують за запропонований президентом законопроект про олігархів. За його словами, голосування може відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомила прес-служба Апарату ВР.

Як зазначив Разумков, терміни розгляду цього законопроекту залежать від того, коли документ підготує профільний комітет.

"На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект в залі", - сказав він.

Разумков додав, що президентський законопроект і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.

Нагадаємо, цього тижня парламентський комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента щодо олігархів - у матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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