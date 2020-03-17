Стало відомо, коли на карантин закриють метро в Дніпрі

Фото: метро у Дніпрі (wikipedia.org)

Метро в Дніпрі перестане працювати з 15:00

У зв'язку з коронавірусом в Україні метрополітен у Дніпрі перестане працювати сьогодні з 15:00. Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, графіки закриття метрополітенів погоджувала місцева влада.

"У нас з 17 березня перестає працювати метро. Тут міські голови окремі графіки погодили. Наприклад, у Києві сьогодні о 23:00 метрополітен перестане працювати, місто Дніпро - о 15:00, Харків - о 20:00", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше МОЗ пояснив необхідність закриття метро. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, такі заходи потрібні для того, щоб попередити масове зараження в столиці. Він також зазначив, що в метро особливо в години пік у вагонах знаходиться дуже багато людей.

"Коли в такому контакті з'являється один хворий, то крапельки слизу чи інших біологічних рідин 100% потрапляють на слизові оболонки іншої людини. Це приводить до значного зростання числа контактів, які дуже важко відстежити", - підкреслив Ляшко.