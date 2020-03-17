Стало известно, когда на карантин закроют метро в Днепре

Фото: метро в Днепре (wikipedia.org)

Метро в Днепре перестанет работать с 15:00

В связи с коронавирусом в Украине метрополитен в Днепре перестанет работать сегодня с 15:00. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, графики закрытия метрополитенов согласовывали местные власти.

"У нас с 17 марта перестает работать метро. Тут городские головы отдельные графики согласовали. Например, в Киеве сегодня в 23:00 метрополитен перестанет работать, город Днепр - в 15:00, Харьков - в 20:00", - отметил Криклий.

Напомним, ранее Минздрав объяснил необходимость закрытия метро. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, такие меры нужны для того, чтобы предотвратить массовое заражение в столице. Он также отметил, что в метро особенно в часы пик в вагонах находится слишком много людей.

"Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить", - подчеркнул Ляшко.