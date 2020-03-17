ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, когда на карантин закроют метро в Днепре

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 14:06
Стало известно, когда на карантин закроют метро в Днепре
Фото: метро в Днепре (wikipedia.org)

Метро в Днепре перестанет работать с 15:00

В связи с коронавирусом в Украине метрополитен в Днепре перестанет работать сегодня с 15:00. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, графики закрытия метрополитенов согласовывали местные власти.

"У нас с 17 марта перестает работать метро. Тут городские головы отдельные графики согласовали. Например, в Киеве сегодня в 23:00 метрополитен перестанет работать, город Днепр - в 15:00, Харьков - в 20:00", - отметил Криклий.

Напомним, ранее Минздрав объяснил необходимость закрытия метро. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, такие меры нужны для того, чтобы предотвратить массовое заражение в столице. Он также отметил, что в метро особенно в часы пик в вагонах находится слишком много людей.

"Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить", - подчеркнул Ляшко.

Коронавирус в Украине: "Укрпочта" может начать доставлять лекарства Застрявшие на Шри-Ланке украинцы смогут вернуться тремя рейсами
Новости Украины ДнепрФК ДнепрметрокарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь