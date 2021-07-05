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Стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Україна веде переговори зі країнами з приводу визнання ковід-сертифікатів. Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС".

Також йде робота з Кіпром і Францією, уточнили РБК-Україна в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.

"З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації", - розповіла РБК-Україна прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.

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