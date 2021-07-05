Запуск ковід-сертифікатів: чому їх поки не можна використовувати для поїздок в ЄС
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія". Використовувати їх для в'їзду в Євросоюз поки неможливо, але вони можуть надати "поблажки" для вакцинованих людей всередині країни.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС".
Після завершення аудиту документа на відповідність вимогам ЄС, українці зможуть використовувати його для безвізових поїздок до Євросоюзу, пояснили в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.
"В останні тижні в ЄС внесли зміни в ТЗ, які потребували переробки. Питання в тому, що вони ще не відкрили ключі для третіх країн, зараз запускається checklist на технічну частину і на юридичну частину. Ми чекаємо. Їх експерти тестують нашу базу, після цього ми заповнюємо checklist, віддаємо їм і вони приймають рішення. Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - пояснив голова МОЗ України Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.