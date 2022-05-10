Стало відомо, на яких напрямках Росія зараз зосереджує основні сили в Україні

Станом на сьогодні російські війська зосереджують всі свої основні сили на Маріуполі та ізюмському напрямку. А всі інші - це відволікаючий маневр окупантів, де вони не мають спроможностей для наступу.

"Маріуполь і ізюмський напрямок - це два напрямки, де противник на сьогодні зосереджує основні зусилля. Усі решта напрямків вони використовують зараз як відволікаючий маневр і розвідку нашої оборони. На інших напрямках у них немає сил і засобів, щоби здійснити хоча б якусь значну наступальну операцію...Тому там вони фактично діють на авось. Вони наступають - немає успіху - відкотилися. Успіх є - продовжують проводити наступ - потім наші ідуть в контрнаступ і вибивають їх. І ось такий підхід вже продовжується другий тиждень", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ та її техніки. Російські окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись у лісах.

Додамо, що українські захисники продовжують утримувати позиції на території заводу "Азовсталь" в заблокованому Маріуполі, який постійно піддається бомбардуванням.

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