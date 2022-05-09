Намагаються відрізати можливі виходи. Окупанти поновили штурм "Азовсталі"

На фоні параду до 9 травня, який окупанти організували в Маріуполі, навколо "Азовсталі" продовжують точиться бої. Наразі російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших захисників від можливості виходу. Пекло продовжується", - розповів він.

Як повідомлялось, окупанти так і не змогли подолати оборону українських військ на "Азовсталі". З цієї причини вище керівництво Росії має намір застосувати хімзброю проти наших військових.

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