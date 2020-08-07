Стало відомо, у які карантинні зони переведуть Луцьк і Тернопіль

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Луцьк переведуть у "помаранчеву зону", Тернопіль - у "жовту"

Державна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Луцьк і Тернопіль з 8 серпня будуть переведені з "червоної зони" у "помаранчеву" і "жовту" відповідно.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що Луцьк і Тернопіль, які першим рішенням комісії були визнані як найбільш небезпечні регіони з точки зору розповсюдження коронавірусу, були виключені з "червоної зони"

"Сьогодні було прийняте рішення - і показники дозволяють це зробити - щодо переведення міста Луцьк з червоної зони у помаранчеву, а місто Тернопіль - з червоної зони у жовту. Обидва рішення вступають у силу 8 серпня", - заявив Степанов.

Нагадаємо, згідно з оновленими даними, в "червону зону" потрапили Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.

У "червону зону" також попав і Харків, у МОЗ назвали це технічною помилкою.