Стало відомо, які білоруські банки відключать від SWIFT
Європейський союз вводить санкції проти білоруських банків через участь Мінська в війні Росії проти України. Зокрема, три банки будуть відключені від системи міжнародних платежів SWIFT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Повідомляється, що під європейські санкції потрапили "Белагропромбанк", "Добрабит Банк" і "Білоруський банк розвитку".
Як зазначив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, офіційне рішення буде опубліковано вже сьогодні. Також будуть введені морські санкції проти Росії, які, втім, не стосуватимуться портів.
За його словами, вже в наступному пакеті можуть ввести санкції проти інших олігархів, а також щодо криптовалют в Росії.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії.
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