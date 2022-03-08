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Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

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Брюссель, Вівторок 08 березня 2022 12:52
Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters Фото: ЄС підготував нові санкції проти Росії (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі у зв'язку з вторгненням в Україну. Вони торкнуться російських олігархів і політиків, а також три білоруських Банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Санкції, які обговорюватимуть посли ЄС у вівторок на зустрічі, яка почнеться о 14:00 за Гринвічем, заборонять трьом білоруським банкам брати участь у банківській системі SWIFT і додадуть кілька олігархів і російських депутатів в чорний список ЄС, в який вже включені багато з них, повідомили джерела Reuters.

За словами джерел, новий пакет санкцій також забороняє експорт морських технологій з ЄС в Росію і містить рекомендації з моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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