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Стало известно, какие белорусские банки отключат от SWIFT

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Брюссель, Среда 09 марта 2022 12:47
Стало известно, какие белорусские банки отключат от SWIFT Фото: ЕС отключает белорусские банки от SWIFT (gettyimages.com)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз вводит санкции против белорусских банков из-за участия Минска в войне России против Украины. В частности, три банка будут отключены от системы международных платежей SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что под европейские санкции попали "Белагропромбанк", "Добрабыт Банк" и "Белорусский банк развития".

Как отметил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, официальное решение будет опубликовано уже сегодня. Также будут введены морские санкции против России, которые, впрочем, не будут касаться портов.

По его словам, уже в следующем пакете могут ввести санкции против других олигархов, а также в отношении криптовалют в России.

Напомним, ранее также сообщалось, что Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России.

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