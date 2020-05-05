Офіс генпрокурора може запустити процедуру екстрадиції Януковича

Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Заочний арешт за новою справою дозволяє знову запустити процедуру екстрадиції

Рішення суду про заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича дозволяє почати процедуру його екстрадиції з Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що вчора Печерський районний суд Києва заочно взяв Януковича під варту у справі про захоплення державної влади. У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини вересня - жовтня 2010 року, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень.

"Ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати відносно Януковича процедуру екстрадиції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прокурори будуть просити суд дозволити проведення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Нагадаємо, Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції Януковича у травні 2016 року, коли суд розглядав справу про державну зраду. У цій справі колишнього президента вже заочно засуджено до 13 років позбавлення волі.

Зазначимо, Україна кілька разів намагалася оголосити Януковича в міжнародний розшук, проте Інтерпол вважає це політичним переслідуванням. Після втечі з країни в 2014 році колишній президент України проживає на території Російської Федерації.