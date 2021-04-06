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Стало відомо ім'я вбитого снайпером на Донбасі українського військового

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі пострілом у голову зі стрілецької зброї вбили українського військового. Снайпер вбив молодшого сержанта Віктора Гелебранта.

Про це повідомила прес-служба 92-гої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Загинув молодший сержант Віктор Гелебрант. Боєць перебував на бойовому чергуванні, коли в нього вистрелив снайпер.

"Командування та особовий склад бригади висловлює глибокі співчуття рідним героя - дружині та сину", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє українських бійців отримали поранення, не сумісні з життям.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили українську сторону в порушенні мінських угод.

Зазначимо, Україна відкинула причетність до загибелі дитини на Донбасі через обстріли.

Раніше в ЗСУ заявили, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

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