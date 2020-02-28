Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі

На Донбасі 27 лютого в результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації загинув головний сержант взводу 93-ї окремої механізованої бригади Володимир Федченко. Про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр в Facebook.

Повідомляється, що Федченко загинув у віці 46 років в результаті попадання кулі снайпера бойовиків. Він вступив на службу в 93-ю бригаду в грудні 2016 року. У нього залишилися дружина і четверо дітей.

"Воїни бригади Холодний Яр висловлюють свої щирі співчуття родині Володимира. Ми повністю поділяємо ваш біль і тугу і зробимо все від нас залежне, щоб його жертва не була марною. Поховають Володимира завтра, в рідному селі Нещеретово. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міноборони, протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць і знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України.