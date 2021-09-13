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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна

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Запоріжжя, Понеділок 13 вересня 2021 12:27
Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна Фото: на Донбасі вбили розвідника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі 11 вересня вбили українського військового. Загинув розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Донбасі загинув розвідник глибинної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону Денис Герман.

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїнаФото: загиблий Денис Герман (facebook.com)

Що відомо про загиблого

Він народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.

Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права. 29 вересня йому мало виповнитися 32 роки.

Нагадаємо, 12 вересня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.

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