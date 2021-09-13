Стало известно имя погибшего на Донбассе воина
На Донбассе 11 сентября убили украинского военного. Погиб разведчик.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На Донбассе погиб разведчик глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона Денис Герман.
Фото: погибший Денис Герман (facebook.com)
Что известно о погибшем
Он родился 29 сентября 1989 года в Запорожье.
Учился в общеобразовательной школе № 91. Закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права. 29 сентября ему должно было исполниться 32 года.
Напомним, 12 сентября вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.