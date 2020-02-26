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НАБУ повідомило про підозру екс-першому заступнику глави зовнішньої розвідки

Новини » Політика     26.02.2020 - 10:31
НАБУ повідомило про підозру екс-першому заступнику глави зовнішньої розвідки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець у змові з іншими особами спричинив державі збитків на понад 2 млн гривень

Колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) запідозрили у розтраті понад 2 млн гривень державних коштів у змові з іншими посадовцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними відомства, у період з серпня по грудень 2014 року колишній перший заступник глави СЗРУ, екс-посадовець СЗРУ та виконувач обов'язків керівника державного підприємства організували державну закупівлю обладнання, яке фактично неможливо було поставити.

"Всупереч нормативним документам за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши компаніям з ознаками фіктивності", - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що в результаті протиправної діяльності посадовців державі було завдано збитків на 2,2 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов'язків керівника Житомирської митниці Сергію Гринчуку у розтраті понад 732 тисяч гривень. Вирішувалося питання про обрання чиновнику запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

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