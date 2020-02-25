У голови СБУ Миколаївської області знайшли елітні авто і нерухомість, - розслідування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Доходи сім'ї Герсака неспіврозмірні з активами у їх власності

Сім'я начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака володіє елітним автопарком, нерухомістю і декількома земельними ділянками, які не відповідають його доходам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними журналістів, Герсак все життя працює в правоохоронних органах, починаючи з посади оперативника у Вінницькій області, після чого був київський УБОЗ, Служба зовнішньої розвідки та Департамент внутрішньої безпеки СБУ.

Сім'я Герсака проживає в столичній новобудові бізнес-класу, ЖК "Французький квартал-2". Тут його дружина придбала дві квартири та два паркомісця орієнтовною вартістю близько 400 тис. доларів. Крім того, вона володіє ділянкою під Києвом, де вже почалося будівництво. Вартість ділянки складає близько 200 тис. доларів.

У дружини Герсака є салон краси, раніше була співвласницею декількох компаній, проте в останні 10 років масштабних дивідендів від бізнесу не отримувала. На неї зареєстроване авто "Тойота Кемрі", але, за даними розслідування, користується вона "БМВ Х6" вартістю від 60 тис. доларів. Автомобіль оформлений на її матір.

Що стосується батьків самого Герсака, то його мати - Раїса Герсак - працювала головним бухгалтером в райадміністрації. На сьогодні у неї є частки двох фірмах, проте ніяких дивідендів вона не отримувала. При цьому у Раїси Герсак дві квартири у Вінниці та близько гектара землі під Гайсином. Також на неї оформлені "Лексус" (80 тис. доларів) і "Тойота Тундра". Остання має тюнінг, персоналізований під Герсака.

За словами Раїси Герсак, майно та автомобіль у неї від "людини, яка фінансує її та її сім'ю". Називати її вона відмовилася.

Нагадаємо, у вересні 2019 голи Віталій Герсак був призначений начальником СБУ в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що на журналістів завели справу через розслідування доходів заступник голови Національної поліції Євгена Коваля.