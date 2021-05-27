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Стало відомо ім'я офіцера, який загинув на Донбасі

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Донбас, Четвер 27 травня 2021 18:23
Стало відомо ім'я офіцера, який загинув на Донбасі Фото: на Донбасі загинув український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це в Facebook повідомила Хмельницька ОДА.

"Глибоко сумуємо з приводу важкої втрати на фронті. Сьогодні вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий, командир батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Польовий воював з 2014 року, пройшов бої за Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Відзначимо, в повідомленні Хмельницької ОДА йдеться, що боєць загинув під Маріуполем, в той час як спершу інформація була про загибель в районі Новотошківського Луганської області. Прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади підтверджує, що інцидент був саме біля Новотошківського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що бойовики вдаються до провокацій на ділянках розведення сил на Донбасі.

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