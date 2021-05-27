Стало відомо ім'я офіцера, який загинув на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це в Facebook повідомила Хмельницька ОДА.

"Глибоко сумуємо з приводу важкої втрати на фронті. Сьогодні вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий, командир батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Польовий воював з 2014 року, пройшов бої за Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Відзначимо, в повідомленні Хмельницької ОДА йдеться, що боєць загинув під Маріуполем, в той час як спершу інформація була про загибель в районі Новотошківського Луганської області. Прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади підтверджує, що інцидент був саме біля Новотошківського.