На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

У четвер, 27 травня, на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку Збройних сил України.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.