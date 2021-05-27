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На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

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Донбас, Четвер 27 травня 2021 14:18
На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий Фото: на Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 27 травня, на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи "Північ".

Окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку Збройних сил України.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 травня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення.

Крім того, що бойовики посилили пропуск на КПВВ у Станиці. Тепер перейти його люди можуть тільки раз на місяць.

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