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Стало известно имя офицера, погибшего на Донбассе

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Донбасс, Четверг 27 мая 2021 18:23
Стало известно имя офицера, погибшего на Донбассе Фото: на Донбассе погиб украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА.

"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте. Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Полевой воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Отметим, в сообщении Хмельницкой ОГА говорится, что боец погиб под Мариуполем, в то время как первоначальная информация была о гибели в районе Новотошковского Луганской области. Пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подтверждает, что инцидент был именно возле Новотошковского.

Напомним, ранее сообщалось, что за сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе.

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