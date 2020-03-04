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Стало відомо ім'я бійця, який загинув 3 березня на Донбасі

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 12:33
Стало відомо ім'я бійця, який загинув 3 березня на Донбасі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Загиблим українським військовим виявився 25-річний старший сержант Вадимир Черненко

Під час обстрілу позицій Збройних сил України у зоні бойових дій на Донбасі 3 березня загинув старший сержант Володимир Черненко, військовослужбовець в/ч А4427. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернігівського обласного військкомату на сторінці Facebook.

Повідомляється, що Черненко народився 28 січня 1995 року. Він був покликаний на військову службу за контрактом 1 березня 2017 Новоград-Сіверським міським військовим комісаріатом.

"Командування і особовий склад Чернігівського обласного ТЦК і СП висловлює щирі співчуття рідним, друзям і близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро захисників отримали поранення.

Раніше, 2 березня, на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ять українських військових отримали поранення.

Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі На Донбасі загинув один військовий, ще четверо отримали поранення
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