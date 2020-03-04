Стало известно имя бойца, погибшего 3 марта на Донбассе

Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибшим украинским военным является 25-летний старший сержант Вадимир Черненко

Во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черниговского областного военкомата на странице в Facebook.

Сообщается, что Черненко родился 28 января 1995 года. Он был призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 Новоград-Сиверским городским военным комиссариатом.

"Командование и личный состав Черниговского областного ТЦК и СП выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Ранее, 2 марта, на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пять украинских военных получили ранения.