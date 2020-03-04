ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно имя бойца, погибшего 3 марта на Донбассе

Новости » Общество     04.03.2020 - 12:33
Стало известно имя бойца, погибшего 3 марта на Донбассе
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибшим украинским военным является 25-летний старший сержант Вадимир Черненко

Во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черниговского областного военкомата на странице в Facebook.

Сообщается, что Черненко родился 28 января 1995 года. Он был призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 Новоград-Сиверским городским военным комиссариатом.

"Командование и личный состав Черниговского областного ТЦК и СП выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Ранее, 2 марта, на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пять украинских военных получили ранения.

Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе На Донбассе погиб один военный, еще четверо получили ранения
Новости Украины Российская ФедерацияДонбасспогибливоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь