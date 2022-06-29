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НАТО запросило Фінляндію і Швецію до альянсу

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Мадрид, Середа 29 червня 2022 15:42
НАТО запросило Фінляндію і Швецію до альянсу Фото: НАТО запросило Фінляндію і Швецію в альянс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми прийняли рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ", - йдеться в повідомленні.

В Альянсі підкреслили, що при вступі в організацію вкрай важливо, щоб законні інтереси безпеки всіх союзників були належним чином враховані.

"Ми вітаємо укладення тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією і Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО - сильнішими, а євроатлантичну зону - безпечнішою", - йдеться у повідомленні.

Фінляндія і Швеція стануть повноцінними членами Альянсу після того, як 30 країн-учасників НАТО ратифікують угоду.

Що передувало

Фінляндія і Швеція після багаторічного нейтралітету прийняли рішення стати членами НАТО. Оскільки влада країн порахували, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило загрози і ризики для їх національної безпеки і в нових умовах кращий спосіб її забезпечити - стати частиною Північноатлантичного альянсу.

Реакція Кремля

Росія назвала рішення Стокгольма і Гельсінкі помилкою. З точки зору Кремля, розширення військової інфраструктури Альянсу - пряма загроза для країни і неминуче спричинить відповідну реакцію.

"Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які протягом багатьох років шикувалися в дусі добросусідства і партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Також в Росії почали погрожувати Швеції і Фінляндії ядерною зброєю через їх рішення вступити в Північноатлантичний альянс.

Туреччина проти вступу країн до НАТО

Влада Туреччини виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Анкара вимагатиме від Швеції і Фінляндії припинити підтримувати Робітничу партію Курдистану і рух Фетхуллаха Ґюлена.

Ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції було скасування санкцій на поставки продукції оборонної промисловості в країну.

Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Країна підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.

Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

Більше про значення вступу Фінляндії і Швеції в НАТО можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає Для України".

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