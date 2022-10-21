Россияне похитили детей из Херсонского детдома, - ОВА
В пятницу, 21 октября, российские оккупанты похитили воспитанников Херсонского областного дома ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Российские захватчики продолжают похищать детей в Херсонской области", - говорится в сообщении.
По словам Янушевича, оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Предварительно это дети в возрасте до 5 лет. Россияне называют такое похищение детей "эвакуацией".
"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - добавил глава области.
Дополнительно Янушевич направил соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.
Напомним, что россияне приступили к эвакуации "госучреждений" из Херсонской области в Крым.
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