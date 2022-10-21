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Россияне похитили детей из Херсонского детдома, - ОВА

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Украина, Пятница 21 октября 2022 21:18
Россияне похитили детей из Херсонского детдома, - ОВА Фото: Россияне похитили детей из Херсонского детдома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 октября, российские оккупанты похитили воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские захватчики продолжают похищать детей в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По словам Янушевича, оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Предварительно это дети в возрасте до 5 лет. Россияне называют такое похищение детей "эвакуацией".

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - добавил глава области.

Дополнительно Янушевич направил соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

Напомним, что россияне приступили к эвакуации "госучреждений" из Херсонской области в Крым.

Более подробно о продвижении украинских войск на юге и о перспективах уволить Херсон можете узнать в материале РБК-Украина.

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