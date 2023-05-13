Стали известны подробности сбития системой Patriot гиперзвукового "Кинжала" в Украине

Неназванные американские чиновники считают, что Россия во время ночной атаки на Киев, 4 мая, пыталась уничтожить американскую систему Patriot. Атака не удалась, и украинские военные перехватили гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью того же ПВО Patriot.

"Украинские ПВО выпустили несколько ракет из Петриот под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, демонстрируя, как быстро они научились использовать мощную систему", - сказал чиновник США.

Отмечается, что россияне уловили сигналы, излучаемые Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты, известной как "Кинжал",

Ракетная система Patriot имеет мощный радар для обнаружения приближенных целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Но радиолокационное излучение, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею и определить ее местонахождение.