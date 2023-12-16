Стали известны подробности смерти Мэттью Пэрри

В крови актера был обнаружен очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это привело к потере сознания и утоплению.

В отчете о вскрытии говорится, что Перри проходил лечение кетамином от депрессии и тревоги. Экспертиза показала, что в последний раз актер получал его за 10 дней до смерти. Этого времени было недостаточно, чтобы кетамин полностью вывелся из его организма.

В отчете указано, что кетамин - это лекарство, которое используется в больницах, чтобы сделать людей временно бесчувственными во время операций. Он также используется как рекреационный наркотик, потому что вызывает галлюцинации и другие необычные ощущения.

Смерть Мэттью Пэрри

Мэттью Пэрри умер 29 октября в возрасте 54 года. Актера в бассейне без сознания нашел его ассистент, когда вернулся домой. Он вытащил Пэрри из бассейна, посадил на ступеньки и вызвал скорую помощь.

Актер прославился по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Подробнее о карьере актера - в материале РБК-Украина.