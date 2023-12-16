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Стали відомі подробиці смерті Меттью Перрі

Фото: актор Меттью Перрі (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

Судово-медична експертиза Лос-Анджелеса з'ясувала причини смерті актора Меттью Перрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У крові актора було виявлено дуже високий рівень кетаміну, який привів до пригнічення дихання та серцево-судинних проблем. Це призвело до втрати свідомості та потоплення.

У звіті про розтин говориться, що Перрі проходив лікування кетаміном від депресії та тривоги. Експертиза показала, що востаннє актор отримував його за десять днів до смерті. Цього часу було недостатньо, щоб кетамін повністю вивівся з його організму.

У звіті зазначено, що кетамін – це ліки, які використовуються у лікарнях, щоб зробити людей тимчасово нечутливими під час операцій. Він також використовується як рекреаційний наркотик, тому що викликає галюцинацію та інші незвичайні відчуття.

Смерть Меттью Перрі

Меттью Перрі помер 29 жовтня у віці 54 роки. Актора в басейні непритомний знайшов його помічник, коли повернувся додому. Він витяг Перрі з басейну, посадив на сходи і викликав швидку допомогу.

Актор прославився за роль Чендлера Бінга у серіалі "Друзі". Детальніше про кар'єру актора - у матеріалі РБК-Україна.

 

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