У Харківській області назвали кількість поліцейських-зрадників

Від початку російського вторгнення в Україну, у Харківській області виявили 21 поліцейського, який зрадив та перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка в ефірі національного телемарафону.

"Так, є у нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість", - заявив очільник поліції.

За словами Тимошка, ще 40 поліцейських наразі проходять перевірку, через можливу співпрацю з ворогом.

"Загарбники всіляко тиснули на правоохоронців, відомі випадки, коли до них самих та до їхніх родичів застосовувалися тортури", - повідомив Тимошко.

Половина з тих, хто не встиг виїхати одразу та потрапив в окупацію, шукали інші шляхи та виїжджали на підконтрольну Україні територію. Частина з поліцейських в окупації доглядала батьків з інвалідністю, дружин та дітей.

"Я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території. Але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа, я направив клопотання про поновлення на роботі", - пояснив очільник ГУНП.

Окупанти хотіли створити видимість того, що українські поліцейські масово перейшли на їх сторону та намагались залучити їх до несення служби.