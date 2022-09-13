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У Харківській області назвали кількість поліцейських-зрадників

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 20:06
У Харківській області назвали кількість поліцейських-зрадників Фото: У Харківській області назвали кількість поліцейських-зрадників (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку російського вторгнення в Україну, у Харківській області виявили 21 поліцейського, який зрадив та перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка в ефірі національного телемарафону.

"Так, є у нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість", - заявив очільник поліції.

За словами Тимошка, ще 40 поліцейських наразі проходять перевірку, через можливу співпрацю з ворогом.

"Загарбники всіляко тиснули на правоохоронців, відомі випадки, коли до них самих та до їхніх родичів застосовувалися тортури", - повідомив Тимошко.

Половина з тих, хто не встиг виїхати одразу та потрапив в окупацію, шукали інші шляхи та виїжджали на підконтрольну Україні територію. Частина з поліцейських в окупації доглядала батьків з інвалідністю, дружин та дітей.

"Я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території. Але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа, я направив клопотання про поновлення на роботі", - пояснив очільник ГУНП.

Окупанти хотіли створити видимість того, що українські поліцейські масово перейшли на їх сторону та намагались залучити їх до несення служби.

Нагадаємо, що ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії. Раніше поліцейський був одним з керівників Балаклійської поліції.

Також, колишній поліцейський у Харківській області співпрацював з окупантами. Його затримали на кордоні з Росією при спробі втечі.

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