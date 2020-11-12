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Збірна України дізналася останнього суперника на Євро-2020

Тбілісі, Четвер 12 листопада 2020 21:01
Збірна України дізналася останнього суперника на Євро-2020
Фото: Північна Македонія здобула путівку на Євро-2020 (facebook.com/FudbalskaReprezentacija)
Автор: Вера Олейник

Балканці мінімально здолали Грузію

Збірна Північної Македонії стала останнім суперником України на стадії групового етапу Євро-2020 з футболу. Північномакедонці в фінальному матчі плей-офф за вихід на чемпіонат мінімально обіграли Грузію.

Єдиний м'яч у грі на 56 хвилині забив македонський нападник Горан Пандев. Грузини створили безліч моментів біля чужих воріт, але так і не зуміли реалізувати їх, упустивши шанс вперше зіграти у фінальній стадії чемпіонату Європи.

Своєю чергою балканці вперше в історії вийшли на великий турнір. Раніше команда не могла подолати кваліфікацію. На Євро-2020 вони потрапили в групу С, де, крім команди Андрія Шевченка, зіграють з Австрією та Нідерландами.

Чемпіонат Європи-2020 був перенесений через пандемію коронавірусу і пройде наступного літа з 11 червня по 11 липня. При цьому турнір збереже назву.

Нагадаємо, УЄФА визначила новий календар на цей турнір. Збірна України проводитиме свої матчі в Бухаресті (проти Австрії та Північної Македонії) та Амстердамі (проти збірної Нідерландів) з 13 по 21 червня 2021 року.

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