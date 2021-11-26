Стали відомі подробиці держперевороту, про який заявив Зеленський

Колишній кореспондент "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розкрив подробиці держперевороту , про який заявив сьогодні на зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Міллера.

"За словами джерел, близьких до українського лідера, які розмовляли зі мною сьогодні вранці, змова державного перевороту, про яку заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, планувалась офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з Міністерства внутрішніх справ України, які базуються в Криму", - написав американський журналіст, який з 2020 року працює кореспондентом видання BuzzFeed News у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов у свою чергу заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, - брехня.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту в тому числі за участю РФ. Прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що Росія нібито не займається такими справами.