ГПУ: слідство у справі Новинського практично завершене

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Далі справа буде передана на ознайомлення стороні захисту, а потім - до суду

Генеральна прокуратура України (ГПУ) практично завершила розслідування справи відносно народного депутата від "Опозиційного блоку", який підозрюється у причетності до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка - особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира Сабодана. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає РБК-Україна з посиланням на львівський телеканалу "Перший західний".

Зокрема, Луценко зазначив, що слідство у справі Новинського фактично завершено.

"Чекаємо останню експертизу. Як тільки вона надійде до нас, справа буде передана на ознайомлення стороні захисту, а потім - до суду", - сказав він.

Генпрокурор також запевнив, що матеріали кримінальної справи будуть передані стороні захисту для ознайомлення до кінця поточного року.

Нагадаємо, 3 серпня ГПУ отримала доступ до матеріалів Державної міграційної служби, щоб перевірити українське громадянство народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Як зазначалось, слідство вважає, що було зібрано достатньо доказів винуватості нардепа, але виникла потреба використати як докази матеріали справи про надання йому громадянства України.

Раніше повідомлялось, що Новинського внесли в базу "Миротворця". Автори анкети Вадима Новинського називають його "відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді т. зв. "Русского мира" від імені УПЦ (МП)".