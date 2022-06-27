Стали відомі нові деталі атаки росіян по Харкову

Сьогодні, 27 червня, внаслідок атак окупантів у Харкові загинули п'ять місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Також він додав, що стан поранених тяжкий та середній. Мешканці отримали травми від вибухів та осколкові поранення.

"П'ять людей загинули, 22 отримали поранення, з них - п'ятеро дітей. Такими є жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні окупанти продовжили завдавати ударів по Харкову та області, зокрема, по Північній Салтівці.

Також ми писали, що станом на 19:20 було відомо про чотирьох загиблих харків'ян в результаті атаки РФ.

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