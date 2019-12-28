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Стали відомі ще три можливих учасника обміну полоненими

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 16:43
Стали відомі ще три можливих учасника обміну полоненими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На російському телеканалі показали ще трьох військовополонених українців в колонії окупованого Донецька

На російському телеканалі показали ще трьох військовополонених українців, які містяться в колонії окупованого Донецька. У сюжеті показали 23-річного Василя Жемелінського і 54-річного Бориса Пундору, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

На відео Жемелінскій запитав так званого "омбудсмена ДНР" Дарину Морозову, чи повернуться вони додому в цьому році. На що Морозова відповіла, що всі троє перебувають в списках на майбутній обмін утримуваними.

Також телеканал показав коментар Жемелінского, який говорить, що має намір служити далі в рядах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".

Нагадаємо, в травні 2019 року повідомлялося, що українські бійці ЗСУ потрапили в полон на Донбасі. Серед військовополонених - вісім бійців 43 МПБ "Патріот". Бійці вирішили скоротити маршрут до пункту постійної дислокації бригади, але потрапили в полон. Серед тих, хто потрапив в полон - ст. солдат Пундор Борис Йосипович 03.03.1965. Василь Жемелінскій - військовий 57-ї бригади ЗСУ. Він потрапив в полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року неподалік Пісків.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими. Крім того, сьогодні стало відомо, що завтра на Донбасі закривають пункт пропуску "Майорське". До цього повідомлялося, що саме на ньому планується провести обмін 29 грудня. Початок обміну заплановано на першу половину дня.

Представники так званої "Донецької народної республіки" сьогодні вранці теж підтвердили, що обмін відбудеться завтра. Крім того, там уточнили, що українська сторона передасть 87 осіб. Києву, відповідно, видадуть 55 заручників. На даний момент триває верифікація учасників списку обміну полоненими.

Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня Через обмін полоненими закривають один з КПВВ на Донбасі
Новини України обмін полоненими
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