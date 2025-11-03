"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й бригаде помощь на 120 млн грн

Пять наземных роботизированных комплексов "Термит", 40 дронов с оптоволоконным управлением, 10 ситкометов для борьбы с вражескими беспилотниками, станции управления и электроника, ноутбуки, ручной и электроинструмент, а также запчасти для ремонта автомобилей - это очередная партия помощи, которая приехала в 157-ю ОМБр.

Оптоволоконные дроны невозможно заглушить средствами РЭБ, поэтому такие системы используются для штурмовых и саперных задач вблизи линии соприкосновения.

"Оптоволоконные дроны - это настоящий перелом в тактике: во-первых, их практически невозможно обезвредить средствами РЭБ, потому что управление и видео идут по кабелю, а не по эфиру. Во-вторых, они дают качественную картинку в реальном времени - тепловизор, HD-видео, стабильная передача без помех. Это означает, что можно подойти ближе к цели, точно отработать разведку или саперные задачи и вернуть людей в безопасность. Для нас это не просто дрон - это инструмент, который снижает риски и повышает скорость принятия решений на фронте", - объясняют в бригаде.

НРК "Термит" обеспечивают разведку, позволяют выполнять логистические задачи без риска для личного состава. Кроме того ими можно делать даже эвакуацию. А ситкометы помогают перехватывать вражеские FPV-дроны на подлете к позициям. По словам представителей "Стального фронта", главная цель таких поставок - повысить автономность подразделений и уменьшить риски для военных:

"Мы стремимся, чтобы каждое подразделение имело не просто технику, а решения, которые реально работают на фронте. Оптоволоконные дроны и комплексы "Термит" - это пример технологий, которые спасают жизни и дают военным уверенность даже в самых сложных условиях", - отметил представитель инициативы Антон Гончарук.