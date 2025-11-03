ua en ru
"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й бригаде помощь на 120 млн грн

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 14:37
UA EN RU
"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й бригаде помощь на 120 млн грн Фото: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й бригаде помощь на 120 млн грн (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

От инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова 157-я отдельная механизированная бригада получила очередную партию техники, необходимой для работы на передовой. Команда инициативы отмечает, что общая сумма помощи 157-й превысила 120 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

Пять наземных роботизированных комплексов "Термит", 40 дронов с оптоволоконным управлением, 10 ситкометов для борьбы с вражескими беспилотниками, станции управления и электроника, ноутбуки, ручной и электроинструмент, а также запчасти для ремонта автомобилей - это очередная партия помощи, которая приехала в 157-ю ОМБр.

Оптоволоконные дроны невозможно заглушить средствами РЭБ, поэтому такие системы используются для штурмовых и саперных задач вблизи линии соприкосновения.

"Оптоволоконные дроны - это настоящий перелом в тактике: во-первых, их практически невозможно обезвредить средствами РЭБ, потому что управление и видео идут по кабелю, а не по эфиру. Во-вторых, они дают качественную картинку в реальном времени - тепловизор, HD-видео, стабильная передача без помех. Это означает, что можно подойти ближе к цели, точно отработать разведку или саперные задачи и вернуть людей в безопасность. Для нас это не просто дрон - это инструмент, который снижает риски и повышает скорость принятия решений на фронте", - объясняют в бригаде.

НРК "Термит" обеспечивают разведку, позволяют выполнять логистические задачи без риска для личного состава. Кроме того ими можно делать даже эвакуацию. А ситкометы помогают перехватывать вражеские FPV-дроны на подлете к позициям. По словам представителей "Стального фронта", главная цель таких поставок - повысить автономность подразделений и уменьшить риски для военных:

"Мы стремимся, чтобы каждое подразделение имело не просто технику, а решения, которые реально работают на фронте. Оптоволоконные дроны и комплексы "Термит" - это пример технологий, которые спасают жизни и дают военным уверенность даже в самых сложных условиях", - отметил представитель инициативы Антон Гончарук.

Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова - это масштабная программа помощи Вооруженным силам Украины, которую реализуют предприятия группы SCM.

В частности, "Метинвест" в рамках "Стального фронта" передал подразделениям НГУ средства связи и защиты. Совокупная стоимость этих поставок - около 30,8 млн грн.

К тому же "Стальной фронт" передал очередной транш помощи на почти 3 млн гривен 39-й отдельной бригаде береговой обороны ВМС ВСУ.

